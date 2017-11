Am 12. Dezember 2017 wird das Update 1.1.0 für die Mehrspieler-Erweiterung Final Fantasy 15: Gefährten erscheinen . Mit dem Update sollen einige Bugs und Probleme behoben werden - Beispiele: Stufe des Spieler erhöht sich nicht; Gegner erscheinen nicht. Außerdem soll die Ladezeit zwischen Lestallum und dem Camp deutlich reduziert werden. KI-Kameraden werden zudem schneller generiert.Neu sind "Timed Quests" (Quick Matching-exclusive Quests), in denen man viele Gegner in einer vorgegebenen Zeit erledigen muss. Als Belohnung winken Gegenstände, die man im Witch's Shop gegen "Foodbuffs" eintauschen kann. Auch im kommenden Jahr soll Final Fantasy 15: Gefährten weiter mit Inhalten versorgt werden.Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show 2017 Trailer