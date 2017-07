Grand Theft Auto 6: Erster Hinweis auf GTA 6 in einer Schauspieler-Vita - 4Players.de

Rockstar Games scheint nicht nur an GTA Online ( Grand Theft Auto 5 ) und Red Dead Redemption 2 zu arbeiten, sondern auch an Grand Theft Auto 6. Der Hinweis auf die Entwicklung von GTA 6 stammt aus dem Lebenslauf von Schauspieler Tim Neff . Beim Punkt "Motion Capture" werden sowohl Red Dead Redemption 2 als auch Grand Theft Auto 6 aufgeführt. Offiziell angekündigt wurde das Spiel bisher aber nicht.Der letzte GTA-Teil (GTA 5) erschien im September 2013 zunächst für PS3 und Xbox 360. Im November 2014 folgten dann die Umsetzungen für PS4 und Xbox One. Die PC-Fassung ging im April 2015 an den Start. Das Actionspiel wurde weltweit mehr als 80 Millionen Mal ausgeliefert und befindet sich auch in diesem Jahr noch auf den vorderen Positionen der Verkaufscharts.