Foxhole: Early Access: Online-Multiplayer-Strategiespiel gestartet - 4Players.de

Clapfoot hat Foxhole als Early-Access-Titel bei Steam gestartet (Preis: 19,99 Euro). Die Entwickler beschreiben ihr Projekt als ein Online-Multiplayer-Strategiespiel mit Action-Elementen in einer persistenten Spielwelt und vergleichen es mit PlanetSide 2 (nur von oben) mit Ressourcen, Nachschub und Basisbau sowie mit Company of Heroes als Top-Down-Shooter.In Foxhole werden taktische Kämpfe aus der Draufsicht-Perspektive versprochen, bei denen die Fähigkeiten des Spielers und die Strategie wichtiger als Werte oder XP-Punkte sein sollen. Die Entwickler erklären: "Die Spieler steuern alle Elemente des Kriegs, von der Waffenherstellung über den Aufbau von Stützpunkten bis zu Strategie und Kampf. Die sich herausbildenden Strategien und Taktiken machen jeden Teil des Kriegs einzigartig. Sie bleiben anwesend in der Welt auch wenn Sie offline sind. Treten Sie als beständiger Charakter während des ganzen Krieges auf, und gewinnen Sie an Bekanntheit und Einfluss in Ihrer Gruppierung. Munition, Ressourcen und Informationen sind begrenzt, sodass die Spieler zusammenarbeiten müssen, um zu überleben. Nutzen Sie Tageszeit und Geländeeigenschaften, um sich Vorteile zu verschaffen."