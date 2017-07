The Revenge of Shinobi: Klassiker auf Android und iOS veröffentlicht, samt Trailer mit interessanten Fakten - 4Players.de

Im Rahmen der Sega-Forever-Reihe hat der Publisher Ende vergangener Woche einen weiteren Klassiker veröffentlicht: The Revenge of Shinobi ist wie die anderen Spiele der Reihe kostenlos für Android und iOS erhältlich. Die Umsetzung wird durch Werbung finanziert. Wer die Anzeigen abstellen will, kann allerdings 2,29 Euro für werbefreies Spielen zahlen.Klassisch ist in dem ersten für das Mega Drive entwickelten Shinobi die Handlung: Joe Musashi rächt sich bei den Bösewichten von Neo Zeed für den Tod seines Meisters und befreit im gleichen Zug seine Geliebte aus den Händen der Fieslinge. Neu sind ein optionaler Filter für ein schärferes Bild, Ranglisten sowie das Speichern von Spielständen in der Cloud.Der folgende Trailer zeigt hochinteressante Fakten zu Ninjas im Allgemeinen und dem Spiel im Besonderen.Letztes aktuelles Video: Android- und iOS-Trailer