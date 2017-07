Sinner: Sacrifice for Redemption: Action-Rollenspiel mit herausfordernden Bosskämpfen für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac) Screenshot - Sinner: Sacrifice for Redemption (Mac)

Dark Star Game Studios (Entwickler) und Another Indie (Publisher) haben mit Sinner: Sacrifice for Redemption ein düsteres Action-Rollenspiel angekündigt, das im Fahrwasser von Dark Souls fährt und herausfordernde Bosskämpfe bieten soll. Es wird im 1. Quartal 2018 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - auch in deutscher Sprache.In dem "Boss Battler Action-RPG" kämpft Adam in einer höllischen Umgebung um seine Seele und muss gegen acht mächtige Bosse antreten, wobei die ersten sieben Bosse an die sieben Todsünden erinnern sollen. Vor jedem Bosskampf muss Adam jedoch ein "Opfer bringen" und einen seiner Charakter-Werte verringern. Dadurch sollen die Bosskämpfe stetig schwerer werden. Als Spieler soll man dadurch "gezwungen" sein, seine Kampfaktionen gezielt auszuwählen. Mehrere freischaltbare Waffen und unterschiedliche Enden sollen geboten werden.Letztes aktuelles Video: Ankündigung