Sinner: Sacrifice for Redemption: Auf das 3. Quartal 2018 verschoben; Switch-Version angekündigt - 4Players.de

Dark Star Game Studios (Entwickler) und Another Indie (Publisher) haben die Veröffentlichung von Sinner: Sacrifice for Redemption von dem 25. April 2018 auf das 3. Quartal 2018 (Juli bis September) verschoben und das Spiel zugleich für Nintendo Switch angekündigt. Alle Fassungen sollen nun zeitgleich auf PC, Mac, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Es soll 18,99 Dollar kosten und wird in deutscher Sprache verfügbar sein.Das düstere Action-Rollenspiel fährt im Fahrwasser von Dark Souls und soll herausfordernde Bosskämpfe bieten. In dem "Boss Battler Action-Rollenspiel" kämpft Adam in einer höllischen Umgebung um seine Seele und muss gegen acht mächtige Bosse antreten, wobei die ersten sieben Bosse an die sieben Todsünden erinnern sollen. Vor jedem Bosskampf muss Adam ein "Opfer bringen" - zum Beispiel seine Lebenspunkte reduzieren, seine Rüstung schwächen oder seine Ressourcen reduzieren. Dadurch sollen die Bosskämpfe stetig schwerer werden. Als Spieler soll man dadurch "gezwungen" sein, seine Kampfaktionen gezielt auszuwählen. Freischaltbare stärkere Waffen und bessere Ausrüstung sollen Adams Debuffs/Schwächen aber abfedern."Sinner erlaubt es dem Spieler, eine Herausforderung zu wählen, die am besten zu ihm passt, während man sich in verschiedene Schlachten stürzt", sagt Iain Garner, Director of Developer Relations, Another Indie. "Ob sie auf der Suche nach der einfachsten Boss-Reihenfolge sind oder ob sie das Spiel unter den schwierigsten Bedingungen angehen wollen, Sinner schneidert das Abenteuer auf die Spieler zu."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer