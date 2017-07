Re:Legend: Von Square-Enix beworbene Monsteraufzucht erreicht Kickstarter-Ziel in 18 Stunden - 4Players.de

Nur 18 Stunden nachdem Magnus Games sein PC-Rollenspiel Re:Legend auf Kickstarter ankündigte, durchbrach der Titel bereits die Mindestsumme von 70.000 Dollar (momentaner Stand: 148.000 Dollar). Falls noch mehr Interessierte die Monsteraufzucht im Knuddel-Design unterstützen, sollen auch Umsetzungen für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One in Angriff genommen werden.Vor einem Jahr versuchte Magnus Games bereits das Landwirtschafts-Rollenspiel Legend of Lumina zu erschaffen, laut Dualshockers.com sorgten allerdings Probleme mit einem Investor für die Einstellung. Für den neuen Titel Re:Legend scheinen die Sterne günstiger zu stehen. Angefeuert wurde der Erfolg vermutlich auch dadurch, dass das Projekt auf der Plattform " Square Enix Collective " vorgestellt wurde. Ob oder wie stark der große japanische Hersteller als Publisher eingebunden ist, sei allerdings noch nicht klar, so Dualshockers.Als Vorbilder dienen Titel wie Rune Factory Monster Rancher und Fantasy Life . Neben der Aufzucht von Monstern soll sich das Spiel auch intensiv um Landwirtschaft, Angeln, Schmieden und den Häuserbau drehen. Bis zu vier Spieler sollen kooperativ losziehen können - sowohl lokal als auch online.