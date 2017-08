Re:Legend: Kickstarter weiterhin erfolgreich; Umsetzungen für PlayStation 4, Switch und Xbox One gesichert - 4Players.de

RalphWiggum schrieb am 14.08.2017 um 16:10 Uhr

In vielen Fällen stampft eine Firma ein Projekt nicht nur mit dem Geld der Kickstarter Backer aus dem Boden.

Es sind oftmals weitere Investoren vorhanden und das fehlende Geld wird dann über Kickstarter gesammelt.

Ob das hier so ist - keine Ahnung. Aber von der Grafik und dem Artdesign sieht das Spiel so aus, als würden sich hier die Entwickler zum Einen eine Menge Lizenzgebühren sparen, zum Anderen ist die Aufmachung jetzt auch nicht so anspruchsvoll, dass hier 100k oder mehr fließen müssten.

Ich fiebere dem Spiel optimistisch gegenüber. Ein Pokemon oder Harvest Moon verschlangen bei der Entwicklung auch keine Millionen (Marketing lassen wir mal außer Acht).