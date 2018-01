Tower of Time: Klassisches PC-Rollenspiel soll im April den Early Access verlassen

Screenshot - Tower of Time (Linux) Screenshot - Tower of Time (Linux) Screenshot - Tower of Time (Linux) Screenshot - Tower of Time (Linux) Screenshot - Tower of Time (Linux) Screenshot - Tower of Time (Linux) Screenshot - Tower of Time (Linux) Screenshot - Tower of Time (Linux) Screenshot - Tower of Time (Linux) Screenshot - Tower of Time (Linux) Screenshot - Tower of Time (Linux)

Die polnischen Entwickler von Event Horizon wollen ihr klassisches PC-Rollenspiel Tower of Time im April 2018 aus dem Early Access auf Steam entlassen, wo 97 Prozent der bisher 106 veröffentlichten Nutzerreviews positiv ausgefallen sind. Der Preis für den von Klassikern wie Baldur's Gate oder Might of Magic inspirierten Titel liegt derzeit bei 17,99 Euro.Inhaltlich werden über 30 Stunden storybasierter Spielzeit, reichhaltige Skill- und Beutevariationen sowie strategische Kämpfe aus isometrischer Perspektive versprochen. Statt pausierbarer Echtzeitgefechte soll jedoch eine mit Bullet-Time vergleichbare "Arrow-Time"-Funktion zum Einsatz kommen, welche die Zeit verlangsamen und den Spieler zu guter Vorbereitung zwingen soll. Mehr dazu auf der offiziellen Website . Zudem wurde neues Bild- und Videomaterial veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Trailer 2