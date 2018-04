Tower of Time: Rollenspiel mit Kämpfen in Echtzeit, Pause oder Zeitlupe verlässt den Early Access - 4Players.de

7 einzigartige Charakterklassen, jede mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen.

Komplexes Skill-System mit zwei exklusiven Verbesserungsbäumen und einer Vielzahl von Optionen.

Zaubergesten - zeichne einige Zauber nach Belieben.

Manipulation der Schwerkraft - treibe deine Gegner mit gewaltigen Sprüngen auseinander oder ziehe sie an.

Reichhaltiges Ausrüstungssystem.

150 Gegner mit einzigartigen Skills und Taktiken.

50 Bosse mit einem breitgefächerten Arsenal an Skills und Zaubern

Fünf Schwierigkeitsgrade, einschließlich "Episch" (für neue Spieler nicht empfohlen).

Verschiedene Kampfmodi, die reichlich Abwechslung und immer neue Herausforderungen garantieren.

Bereise handgefertigte Level - jeder von ihnen eine sorgsam gestaltete Herausforderung.

Neues Charakterfortschrittssystem.

Einzigartiges Gruppenausrichtungssystem.

Kämpferische Herausforderungen, die deinen taktischen und Gruppenaufbaufähigkeiten alles abverlangen.

Fertigen, verzaubern, legendäre Items.

Erweiterbare Stadt.

Das Rollenspiel Tower of Time hat die Early-Access-Phase hinter sich gelassen und ist für 20,95 Euro bei Steam erhältlich. Den Soundtrack gibt es kostenlos dazu. Das von Klassikern wie Baldur's Gate oder Might of Magic inspirierte Spiel verspricht über 50 Stunden storybasierter Spielzeit, animierte Zwischensequenzen, reichhaltige Skill- und Beutevariationen sowie strategische Kämpfe aus isometrischer Perspektive. Statt Echtzeitgefechte wird eine mit Bullet-Time vergleichbare "Arrow-Time"-Funktion zum Einsatz kommen, welche die Zeit verlangsamen und den Spieler zu guter Vorbereitung zwingen soll. Auch eine vollständige Pause ist möglich. Das Video (siehe unten) zeigt diese Mechanik in Aktion.Tower of Time ist noch nicht in die deutsche Sprache übersetzt worden. Die Lokalisierung soll "so schnell wie möglich" nachgeliefert werden (bis zum 30. April).Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: KaneShieldguard Spotlight