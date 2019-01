Tower of Time: Update bringt RPGlite, Permadeath und viele Verbesserungen - 4Players.de

Für Tower of Time ist ein Update veröffentlicht worden, das zwei neue Spielmodi namens RPGlite und Permadeath hinzufügt, die etwas mehr "Tempo" à la Darkest Dungeon ins Spiel bringen sollen. In RPGlite stehen sofort alle sieben Champions von Anfang an (auf Stufe 1) zur Verfügung. Alle Klasse können direkt bis zum Maximum aufgewertet, sofern man über genug Ressourcen verfügt. Die ersten vier Stockwerke des Turms sind sofort freigeschaltet. Außerdem können Dialoge übersprungen sowie Türen geöffnet und Barrieren beseitigt werden, die normalerweise eine Quest erfordert haben. Beim Permadeath können gestorbene Charaktere nicht wiederbelebt werden - außer man belebt sie während des Kampfes wieder. Beide Modi werden freigeschaltet, sobald man den ersten Boss auf der ersten Turmebene besiegt hat. Darüber hinaus haben die Entwickler diverse Verbesserungen an den Gegenständen, den Attributen, der Balance und den Gegnern vorgenommen. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: KaneShieldguard Spotlight