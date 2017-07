Shadowverse: Deutsche Version des Sammelkartenspiels veröffentlicht - 4Players.de

Der japanische Entwickler Cygames hat die deutsche Version des Sammelkartenspiels Shadowverse auf iOS Android und PC via Steam veröffentlicht (Free-to-play). Das strategische Sammelkartenspiel bieten neben den kompetitiven Multiplayer-Modi auch eine storybasierte Solo-Kampagne.Mit mehr als zehn Millionen Downloads im ersten Jahr war der Titel in Japan bereits ein großer Erfolg. Nach der kürzlich veröffentlichten vierten Erweiterung, Wonderland Dreams, umfasst Shadowverse inzwischen über 800 illustrierte Karten im Anime-Stil. "Außerdem können Karten während Duellen entwickelt werden, was die strategischen Möglichkeiten um ein Vielfaches steigert", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Trailer