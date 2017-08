Guild Wars 2: Path of Fire: Zweite Erweiterung bringt Reittiere, Elite-Spezialisierungen und Balthasar - 4Players.de

Guild Wars 2: Path of Fire, die zweite Erweiterung für Guild Wars 2 , ist heute von Arena.Net und NCSOFT angekündigt worden. Das Add-on wird bereits am 22. September 2017 veröffentlicht (um ca. 18 Uhr). Es wird in drei Editionen erhältlich sein: Standard (29,99 Euro), Deluxe (54,99 Euro) und Ultimate (79,99 Euro). In jeder Edition ist eine Aufwertung auf die Maximalstufe bereits enthalten.In Path of Fire jagt man den abtrünnigen Gott Balthasar und versucht seinen Kreuzzug gegen die Alt-Drachen zu verhindern. Mit der Erweiterung wird man Reittiere trainieren und später reiten können, wodurch man sich logischerweise schneller fortbewegen kann. Außerdem lassen sich neun neue Elite-Spezialisierungen für einen individuelleren Spielstil freischalten. Die Spielwelt wird zudem mit den "riesigen Gebieten" Kristallwüste und Elonas erweitert."Mit seinen Legionen aus Geschmiedeten ist Balthasar eine Bedrohung für die Kristallwüste und das angrenzende Königreich Elona. Erkundet neue, weitläufige Karten voller magiereicher Wüstenebenen, uralter Tempel und Ruinen sowie wunderschöner Oasen. Lüftet die Geheimnisse der Geschichte Tyrias und geht dem Schicksal der Elonier nach Jahren des Schweigens auf den Grund.""Reittiere sind weit mehr als nur ein Geschwindigkeitsverstärker - sie bieten eine völlig neue Art, Tyria zu erkunden. Schaltet eure neuen Gefährten frei, trainiert sie mithilfe des Beherrschungssystems für den Fortschritt von Stufe-80-Charakteren und erlebt eine neue Freiheit beim Erkunden der Welt: springt über Schluchten, erklimmt hohe Klippen und schwebt über Treibsand.""Mit einer neuen Elite-Spezialisierung für jede Klasse könnt ihr euren Stufe-80-Charakter weiterentwickeln und anpassen. Wählt aus einer Vielzahl an neuen Spielstilen, Waffen und Eigenschaften. Für eure persönlichen Präferenzen stehen mehr Optionen zur Verfügung als jemals zuvor.""Path of Fire ist eine kostenpflichtige Erweiterung für Guild Wars 2, aber sobald ihr sie gekauft habt, gibt es keinerlei Abonnementgebühren. Das bedeutet, dass ihr auch ohne Abonnementgebühr Zugriff auf künftige Updates von Path of Fire habt. Das Grundspiel Guild Wars 2 kann kostenlos gespielt werden! Ihr könnt jederzeit eine Erweiterung kaufen, um euren Guild Wars 2 Account aufzuwerten. Dabei erhaltet ihr eine Aufwertung auf die maximale Stufe, durch die ihr einen eurer Charaktere mit allem ausstatten könnt, was ihr braucht, um sofort die Erweiterung zu spielen.""Wir werden zwei Preview-Weekend-Events veranstalten, bei denen alle Spieler mit einem vollberechtigten Guild Wars 2 Account ausgewählte Inhalte der Erweiterung spielen können. Während des ersten Preview-Weekends vom 11. bis 13. August erhalten die Spieler einen Einblick in die erste Karte der offenen Welt der Erweiterung und erleben das Raptor-Reittier. Während des zweiten Preview-Weekends vom 18. bis 20. August können die Spieler Demo-Charaktere erstellen und mit den neun neuen Elite-Spezialisierungen im Spieler gegen Spieler oder Welt gegen Welt spielen."Letztes aktuelles Video: Ankündigung