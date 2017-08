Guild Wars 2: Path of Fire: "Preview-Weekend" steht an - 4Players.de

In wenigen Tagen findet ein "Preview-Weekend" der zweiten Erweiterung Guild Wars 2: Path of Fire statt. Man wird einen kleinen Teil des Inhalts des Add-ons anspielen können. "Alle Spieler, ob neu oder schon länger dabei, sind eingeladen, das Offene-Welt-Preview vom 11. bis 13. August zu spielen. Dort können sie einen Teil der Eröffnungsgeschichte von Path of Fire erleben und die Karte 'Kristalloase' auf dem Raptor-Reittier erkunden. Spieler, die noch keinen GW2-Account haben, können gratis einen erstellen und dann sofort an der Demo teilnehmen" (zur Account-Registrierung ).Letztes aktuelles Video: Ankündigung