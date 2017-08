Guild Wars 2: Path of Fire: Video: Entwickler über die Elite-Spezialisierungen - 4Players.de

ArenaNet hat das erste von drei Entwicklertagebuch-Videos zur Erweiterung Guild Wars 2: Path of Fire veröffentlicht. In diesem Clip geht es um die Elite-Spezialisierungen. Die Entwickler verraten, wie die Design- und Audio-Teams die neuen Spezialisierungen für alle Klassen möglichst einzigartig gestaltet und mit ihren eigenen Klangwelten versehen haben. "Sie haben dabei auf das aufgebaut, was die Fans an jeder Klasse bereits kennen (...), um Neues mit Bekanntem zu verbinden und Möglichkeiten zu schaffen, durch die die Spieler ihre Spielstile erweitern können", heißt es.Am kommenden Wochenende können interessierte Spieler die Elite-Spezialisierungen zum ersten Mal im PvP und im WvW ausprobieren. Das kostenlose Preview-Weekend für die Elite-Spezialisierungen von Guild Wars 2: Path of Fire geht von Freitag (18. August) bis Sonntag (20. August). Das Add-on wird bereits am 22. September 2017 veröffentlicht (um ca. 18 Uhr).Letztes aktuelles Video: Developer Diary - Elite Specializations