Guild Wars 2: Path of Fire: Reittiere sollen mehr sein als ein "Geschwindigkeitsbuff" - 4Players.de

Stalkingwolf schrieb am 30.08.2017 um 14:38 Uhr

Sondern Gating.

Beherschunktspunkte zum pimpen der Viecher damit man dann an Stellen kommt die nur geschaffen wurden damit man die Dinger pimpen muss um dran zu kommen. Also quasi wie in HoT mit dem Gleiter und sonstige Features.

und wie macht man das? Mit Story spielen? Nein mit immer den gleichen Sachen grinden um EXP zu bekommen.

Wobei die EXP in HoT dann irgendwann egal waren, sondern die Beherschungspunkte damit man die zusammengegrindete EXP auch einsetzen kann.

Ich hoffe es ist nicht so extrem wie in HoT. Weil man konnte irgendwann nicht einfach mehr spielen ohne zu grinden um weiterspielen zu können, weil die Story verschiedene Beherschungen benötigte. Zerstörte IMO enorm den Flow der Story Missionen.