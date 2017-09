Guild Wars 2: Path of Fire: Entwickler sprechen über die Geschichte des Add-ons - 4Players.de

Im dritten und letzten Entwicklertagebuch-Video zur Erweiterung Guild Wars 2: Path of Fire geht es um die Story. Die Spieler kehren zurück nach Elona und in die Kristallwüste. Dort gilt es, die Bedrohung durch Balthasar, den Menschengott des Feuers und des Krieges, zu bekämpfen und herauszufinden, was sich während ihrer Abwesenheit in der Region zugetragen hat. Angesichts der nach wie vor allgegenwärtigen Bedrohung durch die Alt-Drachen und die Schneise der Zerstörung, die der abtrünnige Menschengott auf seinem Weg in die südliche Wüstenregion hinterlassen hat, soll Path of Fire den Spielern neue Herausforderungen bieten.Das Add-on wird am 22. September 2017 veröffentlicht (um ca. 18 Uhr). In Path of Fire jagt man den abtrünnigen Gott Balthasar und versucht seinen Kreuzzug gegen die Alt-Drachen zu verhindern. Mit der Erweiterung wird man Reittiere trainieren und später reiten können, wodurch man sich logischerweise schneller fortbewegen kann. Außerdem lassen sich neun neue Elite-Spezialisierungen für einen individuelleren Spielstil freischalten.Letztes aktuelles Video: Entwicklertagebuch - Story