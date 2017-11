Die vierte Staffel der Lebendigen Welt von Guild Wars 2 wird am 28. November 2017 starten. Die Geschichte von Tyria soll nach den Ereignissen aus Guild Wars 2: Path of Fire direkt fortgesetzt werden. Inhalte der Lebendigen Welt erscheinen alle zwei bis drei Monate und stehen allen Spielern offen, die Path of Fire besitzen. Weitere Details sollen demnächst folgen.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer Staffel 4 der Lebendigen Welt