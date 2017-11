Die erste Episode "Tagesanbruch" von Staffel 4 der Lebendigen Welt in Guild Wars 2: Path of Fire ist nun live: "Nachdem die Freie Stadt Amnoon von einem Brandsturm eingeschlossen wurde, erfährt der Kommandeur durch eine rätselhafte Vision, dass ein Kampf in den uralten elonischen Ruinen womöglich über die Zukunft Tyrias entscheiden wird. Er begibt sich auf die Suche nach einem geheimen Kriegerorden, der den Weg in jene uralte Stadt bewacht, als die Folgen vergangener Entscheidungen offenkundig werden." Darüber hinaus enthält die erste Episode einen neuen legendären Fokus, ein neues Fraktal (Zwielichtoase) und den Schlachtzug "Halle der Ketten".Arena.Net: "Die Spieler erwartet eine von vielen gewünschte, bedeutende Verbesserung: der Geldbörse wurde die neue Kategorie 'Schlüssel' hinzugefügt. Sie enthält eine Währungsversion verschiedener vorhandener Gegenstände, die zum Öffnen von Schatzlagern dienen. Diese Gegenstände können verbraucht werden, um sie in neue Währungen umzuwandeln. Eine vollständige Liste der neuen Währungen findet sich in den Release-Notes .""Inhalte der Lebendigen Welt erscheinen alle zwei bis drei Monate und stehen allen Spielern offen, die im Besitz der kürzlich erschienenen zweiten Erweiterung Guild Wars 2: Path of Fire sind. Zum Freischalten einer Episode der Lebendigen Welt loggen sich die Spieler einfach ein, sobald die Episode verfügbar ist. Wer noch nicht im Besitz von Path of Fire ist, kann die Episode für einen späteren Zeitpunkt vormerken. Zum Spielen von Staffel 4 muss die Handlung der Erweiterung nicht abgeschlossen sein. Die Inhalte von Staffel 4 der Lebendigen Welt sind für Stufe-80-Charaktere gedacht."Letztes aktuelles Video: Living World Season 4 Episode 1 Tagesanbruch