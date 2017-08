DrawFighters: Handgezeichnete Kämpfer im Launch-Trailer - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer



Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer

Die WildBit Studios haben zum Start ihres rundenbasierten Kampfspiels DrawFighters auf der PS4 einen neuen Trailer zur Prügel-Action veröffentlicht, die mit einem kreativen Kniff daherkommt. Die Spieler sollen ihre virtuellen Kämpfer nämlich selbst zeichnen und im Spiel mit einfachen Animationen versehen können. Zudem sollen die selbstentworfenen Prügelknaben mit verschiedenen Attributen versehen werden können, um im Ring richtig austeilen zu können.Wer künstlerisch nicht ganz so begabt ist, soll sich zudem ein Fighter-Book herunterladen können, dessen kampfbereiter Inhalt per Smartphone-App gescannt und in die Prügler-Riege auf der PS4 integriert werden kann.