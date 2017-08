The Lost Bear: 2D-Plattformer für PSVR angekündigt - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer



Die Odd Bug Studios haben mit The Lost Bear einen "cinematischen" 2D-Plattformer angekündigt, der exklusiv für Sonys VR-Headseat PlayStation VR erscheinen wird. Auf dem PlayStation Blog beschreibt Game Director Daniel Robinson die Mechaniken und Geschichte des handgezeichneten Abenteuers."Der Spieler sitz in einem 3D-Diorama, inspiriert von Puppentheatern, das reflektiert was im Spiel passiert und sich verändert, wenn man im Spiel voranschreitet", so der Entwickler. Die linke Seite soll dabei unterstreichen, was bisher passierte, während die rechte Seite Hinweise auf kommende Umgebungen und Geschehnisse geben soll.Der Spieler übernimmt bei The Lost Bear die Kontrolle über das Mädchen Walnut, das sich auf die Suche nach ihrem verlorenen Teddybären begibt. Mit dem Bewegungssensor des DualShock- 4-Controllers soll der Spieler zudem in der Lage sein, mit der 2D-Umgebung zu interagieren. Wie genau das funktionieren soll, zeigen die Entwickler im Ankündigungs-Trailer.