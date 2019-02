Persona Q2: New Cinema Labyrinth: Kommt in den Westen, aber wird keine englische Sprachausgabe bieten - 4Players.de

Atlus hat bestätigt, dass Persona Q2: New Cinema Labyrinth auch im Westen für den 3DS veröffentlicht werden soll. Konkret soll es am 4. Juni soweit sein. In Japan ist der Titel bereits seit vergangenem November erhältlich.Darüber hinaus hat der Publisher nach Angaben von DualShockers auch Angaben zur Lokalisierung gemacht. Demnach wird es keine englische Sprachausgabe geben, sondern man muss sich mit dem japanischen Original begnügen. Aber keine Sorge: Immerhin lassen sich auf Wunsch englische Untertitel aktivieren.Auch der Vorgänger, Persona Q: Shadow of the Labyrinth, hat es 2014 in westliche Gefinde geschafft. In unserem Test hat der bizarre Highschool-Trip damals einen guten Eindruck hinterlassen.Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer Japan