Persona 5: Dancing in Starlight: Inhalte der Day-One-Editionen von P5D und P3D vorgestellt - 4Players.de

Atlus und Koch Media haben die Inhalte der Day-One-Editionen von Persona 5: Dancing in Starlight und Persona 3: Dancing in Moonlight bekannt gegeben und per Video (siehe unten) vorgestellt: "Die Day-One-Edition von Persona 3: Dancing in Moonlight fügt dem Spiel Shinjiro Aragaki hinzu. Zudem gibt es den Soundtrack des letzten Kampfes von Persona 3 - Battle Hymn of the Soul dazu.