Persona 5: Dancing in Starlight: Ab dem 4. Dezember darf getanzt werden - 4Players.de

"Einzigartiger Soundtrack - Spieler erleben die einzigartigen Momente von Persona 3 sowie Persona 5 mit Liedern von Shoji Meguro und komponiert von Ryota Kozuka sowie neue Remixes von ATOLS, Lotus Juice, Taku Takahashi (m-flo/block.fm), Jazztronik und vielen mehr. Insgesamt gibt es 25 Lieder freizuschalten.

Tanzen! - Spieler wählen zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgeraden und gestalten ihre Spielerfahrung mit den Mitgliedern der SEES und legendären Phantom Thieves, so wie sie es mögen. Charaktere, die zusammen auf der Tanzfläche gut performen, können den 'Fever'-Mode auslösen. So stellen Spieler ihre Lieblingskombination an Tänzern selbst zusammen.

Englische und japanische Voiceovers - Welche Sprache die Charaktere sprechen sollen, wählen, dank Dual Audio, die Spieler.

Social - In 'Social' bauen die Spieler ihre Beziehung zu den Charakteren durch Mini-Events noch weiter aus. Erfüllen die Spieler die Bedingungen der Charaktere, werden dadurch besondere Events und Items freigeschalten.

Sammelbare Kostüme - Für eine auffällige Tanzerfahrung gibt es viele sammelbare Kostüme und Accessoires."

In der nächsten Woche (am 4. Dezember) werden Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight von Atlus auf PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Auch eine Persona Dancing: Endless Night Collection mit beiden Spielen sowie einem Bonus-Downloadcode für Persona 4: Dancing All Night auf PS4 ist geplant. Sowohl japanische als auch englische Voice-Over (Sprachausgabe) werden geboten. Mit dem folgenden Trailer möchte der Publisher auf die beiden Tanz-Ableger einstimmen.Letztes aktuelles Video: Endless Night TrailerFeatures von Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight (laut Hersteller):