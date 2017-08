Valnir Rok: Mehrspieler-Survival mit Rollenspiel-Elementen angekündigt - 4Players.de

Das deutsche Studio encurio aus Köln hat mit Valnir Rok sein erstes Spiel angekündigt: Dabei strebt man eine Mischung aus Survival-Action und Rollenspiel an, die in der Wikingerzeit angesiedelt sein soll und sich auf Mehrspieler-Duelle sowie Clan-Koop konzentrieren will.Auf der offiziellen Webseite heißt es:"Willkommen bei Valnir, einem Survival Online Rollenspiel mit Strategie-Einflüssen in Anlehnung an Wikinger und Nordische Mythologie.

Entdecke eine riesige Insel und verwende Deine Fähigkeiten und Ressourcen, um zu überleben. Finde neue Freunde und jage Deine Feinde.

Werde ein mächtiger Anführer, arbeite als Handwerker, verdiene Dein Geld als Jäger oder Händler, lerne zu heilen oder lebe als Einsiedler – entscheide Dich für einen Weg, wähle Deine Berufung und lebe das virtuelle Leben, das Du möchtest. Aber bedenke die Konsequenzen: Jede Tat kann Nachwirkungen haben!

Setze das Wohlwollen der Götter oder Fraktionen nicht aufs Spiel, die Folgen Deiner Entscheidungen können töten. Dein Leben ist Deine Entscheidung. Mach Dir einen Namen – berühmt oder berüchtigt."



Screenshot - Valnir Rok (PC) Screenshot - Valnir Rok (PC) Screenshot - Valnir Rok (PC) Screenshot - Valnir Rok (PC) Screenshot - Valnir Rok (PC) Screenshot - Valnir Rok (PC) Screenshot - Valnir Rok (PC) Screenshot - Valnir Rok (PC) Screenshot - Valnir Rok (PC) Screenshot - Valnir Rok (PC) Screenshot - Valnir Rok (PC)

Als Charakter wird man in der Welt diverse Rollen annehmen können, die auch den weiteren Spielverlauf bzw. die Aufgaben bestimmen. Folgenden Lebensweisen lassen sich anstreben:Mache Jagd auf andere Spieler und kassiere das Kopfgeld, das auf sie ausgesetzt wurde.Unterwandere andere Clans und liefere Informationen an Deine Freunde. Vernichte Clans oder verhilf Clans zu neuer Macht.Lasse Dich nieder und finde Mitstreiter für deinen Clan. Errichte eine Siedlung und baue sie aus, um der mächtigste Jarl von Valnir zu werden.Bekehre andere zu deinem Gott und werde Prophet. Überzeuge andere von deinem Weg und werde ihr geistlicher Führer.Wähle dein Handwerk, baue eine Werkstatt und werde ein großartiger Schmied, Jäger, Werkzeugmacher oder Schneider. Erschaffe einzigartige Meisterstücke und lasse Dich von Clans umwerben.Beherrsche Deine Ländereien und bewirtschafte Deine Felder und Viehgehege. Werde Lieferant für die Clans und wichtiger Handelspartner für alle Spieler.Handle mit Artefakten, Waffen und anderen Gegenständen, um Geld zu verdienen. Lebe als niedergelassener Händler in einer Siedlung oder ziehe als fahrender Händler über die Insel.Lauere anderen Spielern in der Wildnis auf und überfalle Sie. Was Du erbeutet hast, kannst Du in der Stadt verkaufen.Gehe auf die Jagd und erkunde weite Wälder und mythische Orte. Lerne die versteckten und gewunden Wege durch das Dickicht kennen.Zurückgezogen und einsam lebst du tief in den Bergen oder mitten in einem dichten Wald. Du gehst anderen Menschen aus dem Weg und lebst im Einklang mit der Natur.In jeden Fall erweist sich die Suche nach Ressourcen auf der riesigen Karten mit 64 Quadratkilometern Landmasse als wichtig und nötig, um etwa seine Waffen zu verbessern oder Nahrungsmittel anzubauen. Zudem erschafft man gemeinsam als Clan eigene Siedlungen und zieht gegen verfeindete Clans in den Krieg. Die drei Götter Yggjur, Kerska und Tjosull helfen ebenfalls kräftig mit, doch darf man nur einen von ihnen anbeten, um sich Vorteile im Krieg, der Heil- oder Schmiedekunst zu sichern.Wer das Leben in Valnir ausprobieren möchte, kann sich hier für die geschlossene Beta bewerben, die ab dem 4. August für etwa 1000 ausgewählte Spieler starten soll.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer