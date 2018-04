Dragon Quest Builders 2: Screenshots und Info-Häppchen - 4Players.de

Screenshot - Dragon Quest Builders 2 (PS4) Screenshot - Dragon Quest Builders 2 (PS4) Screenshot - Dragon Quest Builders 2 (PS4) Screenshot - Dragon Quest Builders 2 (PS4) Screenshot - Dragon Quest Builders 2 (PS4) Screenshot - Dragon Quest Builders 2 (PS4) Screenshot - Dragon Quest Builders 2 (PS4) Screenshot - Dragon Quest Builders 2 (PS4) Screenshot - Dragon Quest Builders 2 (PS4) Screenshot - Dragon Quest Builders 2 (PS4) Screenshot - Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Square Enix Japan hat die offizielle Webseite von Dragon Quest Builders 2 gestartet und einige Details zu dem Action-Rollenspiel mit Sandbox-Elementen verraten (via Gematsu ). Der Untertitel wird demnach "The God of Destruction Malroth and the Vacant Island" (der Gott der Zerstörung Malroth und die freie/unbewohnte Insel) lauten.Demnach strandet der männliche oder weibliche Charakter des Spiels durch ein "nicht näher beschriebenes Ereignis" am Ufer einer unbewohnten Insel. Diese Insel, auf der es nur wenige Blumen und Lebewesen sowie keine Häuser oder Städte gibt, wird die Basis des Abenteuers sein.Im Spiel selbst wird man "ein großes Abenteuer erleben und die Welt retten" und sich gleichzeitig in der Sandbox à la Minecraft austoben können. Indem man die Welt, die aus Blöcken besteht, "abbaut", erhält man Materialien, mit denen man Waffen, Werkzeuge, Gebäude und Einrichtungsgegenstände herstellen kann. Durch die Verbesserung der Baukunst wird der Protagonist allmählich stärker und die Bandbreite, die man erforschen kann, wird größer. Wertvolle Materialien erhält man ebenfalls dadurch, dass man Monster besiegt.Im zweiten Teil wird man im Wasser schwimmen und tauchen können. Mit der Gleit-Funktion kann man von hohen Bergen ins Tal stürzen und sich schneller fortbewegen können. Die Anzahl der Blöcke, die man stapeln kann, wurde verdreifacht (sowohl nach oben als auch nach unten). Außerdem wird man Gebiete mit Wasser auffüllen und damit Wasserfälle erstellen können.Dragon Quest Builders 2 ist derzeit für PlayStation 4 und Switch in Entwicklung. Man kann das Spiel alleine oder kooperativ mit bis zu vier Personen spielen können.