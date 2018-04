Dragon Quest Builders 2: Weitere Infos und Spielaufnahmen veröffentlicht - 4Players.de

Ultima89 schrieb am 23.04.2018 um 13:35 Uhr

Mich freut es, zu lesen, dass es jetzt auch eine Ego-Perspektive gibt; im ersten Teil musste man dicht unter eine Decke laufen, um diese künstlich zu erzeugen.

An neuen Items sieht es bisher leider nicht so üppig aus. Hoffe mal, dass da noch mehr kommt. Andererseits dürfte die Entwicklungsphase noch recht früh sein. Über Monate hinweg gabs kein Infomaterial und dann kommen alle 2 Wochen nur ein paar Info-Schnipsel. Die kommen also nicht so schnell voran.

Ich schätze mal auf ein Japan-Release Ende dieses Jahres - sollte dieses Entwicklungstempo beibehalten werden. In Europa wird das dieses Jahr wohl nix mehr.