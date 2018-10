Dragon Quest Builders 2: Erscheint 2019 auch im Westen - 4Players.de

Das Aufbauspiel Dragon Quest Builders 2 wird 2019 auch im Westen veröffentlicht. Das geht nach Angaben von Gematsu aus einem Infoblatt von Nintendo hervor, da man für die Switch-Version in Europa und den USA den Vertrieb übernehmen wird.Allerdings erscheint das Spiel bekanntlich auch für die PS4. Hier dürfte Square Enix dann auch selbst als Publisher fungieren. In Japan ist der Release von Dragon Quest Builders 2 noch in diesem Jahr vorgesehen: Nach derzeitigen Informationen darf man im Land der aufgehenden Sonne ab dem 20. Dezember drauflos bauen.