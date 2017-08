Another Lost Phone: Laura's Story: Spurensuche auf einem verlorengegangenen Telefon - 4Players.de

Der französische Publisher Playdius hat mit Another Lost Phone: Laura's Story den Nachfolger zu A Normal Lost Phone angekündigt: Entwickelt wird der Titel erneut von Accidental Queens, erscheinen soll er im Sommer dieses Jahres auf Steam (Windows, Mac, Linux) sowie für iOS und Android.Auch in Another Lost Phone sucht man auf einem verlorengegangenen Telefon nach Spuren seiner Besitzerin, denn Laura ist verschwunden, nachdem sie offenbar mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. In Bildern, Nachrichten und Beiträgen in sozialen Netzwerken fischt man dabei nach Informationen und Passwörtern.Die Geschichte schließt nicht an A Normal Lost Phone an, soll sich aber mit ähnlichen Themen beschäftigen. "Taucht in das Arbeitsleben, die Beziehungen und sozialen Gewohnheiten eines jungen Erwachsenen des digitalen Zeitalters ein", beschreiben die Entwickler ihr Spiel auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer