Bury Me, My Love: Basierend auf einer wahren Geschichte: ein Flüchtling auf dem Weg nach Europa - 4Players.de

Mit Bury Me, My Love haben The Pixel Hunt und Publisher Playdius ein Spiel für iOS und Android angekündigt, das die Geschichte einer syrischen Frau erzählt, die aus ihrem Heimatland flüchtet, um in Europa Asyl zu suchen. Per Telefon unterstützt sie dabei ihr Mann, der selbst in Syrien geblieben ist - das textbasierte Spiel scheint im Wesentlichen die fiktive App zu sein, die Nour und Majd dafür nutzen.Bury Me, My Love basiert auf der wahren Geschichte, wie sie in einem französischen Artikel wiedergegeben wurde. Sie handelt von Dana, die als Flüchtling nach Deutschland kam. Erscheinen soll der Titel gegen Ende des Jahres.