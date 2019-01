Bury Me, My Love: Fiktive Geschichte eines Flüchtlings für PC und Switch erschienen - 4Players.de

Das BAFTA-nominierte Instant-Messaging-Abenteuer Bury Me, My Love (Begrabe mich, mein Schatz) erscheint heute für 4,99 Euro auf PC ( Steam ) und Switch. Das Spiel erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die dem Syrienkonflikt entkommen will und behandelt dabei auch eine Liebesgeschichte von gewöhnlichen Leuten in außergewöhnlichen Situationen.Begrabe mich, mein Schatz bietet eine interaktive Spielerfahrung und erzählt die fiktive Geschichte eines Flüchtlings, der in der Syrienkrise hofft, in Europa Sicherheit zu finden. Das narrative Spiel wird über die Oberfläche einer Messaging-App gespielt und aus der Sicht eines Ehemans erzählt, der zurückbleiben muss. Der Titel wurde mit der Hilfe und Beratung von echten Flüchtlingen entwickelt, die Charaktere und Geschichten sind aber fiktiv. Ursprünglich wurde das Spiel (2017) für Smartphones veröffentlicht. Der Titel wurde von The Pixel Hunt und Figs gemeinsam konzipiert und von Playdius in Co-Produktion mit Arte herausgegeben."Die Reaktionen zum ursprünglichen Launch von Begrabe mich, mein Schatz waren wirklich überwältigend. Neben Auszeichnungen von renommierten Industrie-Organisationen, wie BAFTA und dem IGF haben wir auch wirklich rührende Nachrichten von Spielern erhalten", sagt Florent Maurein, Game Designer des Spiels. "Ich denke, das zeigt deutlich, dass es Nachfrage nach Spielen gibt, die ernste sowie aktuelle Themen aufgreifen und wir sind stolz darauf den Titel zu weiteren Spielern bringen zu können. Wir hoffen ihnen mit dem Titel eine menschliche Seite des Syrienkonflikts zeigen zu können, die sie bisher möglicherweise noch nicht kannten."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer