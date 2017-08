Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds : Aloys Reise geht am 7. November 2017 weiter - 4Players.de

superboss hat geschrieben: ? vor 38 Minuten hab das Hauptspiel nur mal kurz nach Zelda angefangen aber gleich wieder aufgehört. Kein Bock gehabt auf weiteres typisches Open World Gameplay mit Scannen und Stealth. Der emotionale Touch hat mich da auch eher abgeschreckt. hab das Hauptspiel nur mal kurz nach Zelda angefangen aber gleich wieder aufgehört. Kein Bock gehabt auf weiteres typisches Open World Gameplay mit Scannen und Stealth. Der emotionale Touch hat mich da auch eher abgeschreckt.

Kann ich so gut nach vollziehen... mir ging es so mit Zelda. Ich hab es zwar selber nicht durchgespielt aber meine Mitbewohnerin und die war auch ziemlich begeistert hat mir dann aber auch von dem Sammel-Kram erzählt. Warm wurde ich mit der HZD Story und spätestens seit dem ich mein Pferd in Zelda auf einem Platou hatte und von da aus (wohl nach einem Patch) nicht mehr zurück reiten konnte, hatte ich nicht mehr so viel Lust.Nachdem ich dann (gefühlt 30 Minuten) zu Fuß zum Pferdeladen gelaufen bin und das Tier Teleportiert hatte, merkte ich das ich eigentlich nur so ein 2D-Zelda das man von oben sieht viel lieber gehabt hätte. Werde es aber auch im Herbst nachholen. Denke HZD hat da genauso viele OW Unzulänglichkeiten. Jetzt schiebe ich erst mal Life is Strange (wieder) dazwischen und die anderen Titel vom Pile of Shame, als auch die Mario + Rabbids!