Artifact: The Dota Card Game: Strategie-Kartenspiel im Dota-Universum von Valve Software - 4Players.de

Valve Software hat ein neues Spiel angekündigt. Nein, es ist nicht Half-Life 3 oder Half-Life 2: Episode 3 oder Left 4 Dead 3, sondern Artifact: The Dota Card Game . Das Strategie-Kartenspiel im Dota-Universum wurde im Zuge des Turniers "The International 2017" kurz vorgestellt. Später folgten erste Info-Häppchen von Day9 im TI7-Livestream. Spielszenen oder Bildmaterial wurden nicht herausgegeben. Begeisterungsstürme hat die Ankündigung nicht ausgelöst . Auch bei YouTube überwiegen negative Kommentare ("Mag ich": 1.284 Stimmen; "Mag ich nicht": 5.250 Stimmen)Gespielt wird allem Anschein nach auf drei unterschiedlichen "Boards", welche die typischen Dota-Lanes repräsentieren sollen. Als Spieler kontrolliert man fünf Helden (ebenfalls wie in Dota), die rundenweise gegen Creeps kämpfen, die auf den Lanes auftauchen. Die Helden sollen über charakteristische Fertigkeiten ihrer Vorbilder verfügen. Zudem lassen sich Gegenstandskarten (mit Gold) für den Helden als Ausrüstung kaufen. Es wird auch möglich sein, "Kreaturen-Karten" auszuspielen. Andere Karten können zum Beispiel einen (permanenten) Effekt auf eine Lane haben.Letztes aktuelles Video: Teaser