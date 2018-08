Artifact: The Dota Card Game: Valves Fantasy-Kartenspiel erscheint in November - 4Players.de

Valve hat angekündigt, dass man das Fantasy-Strategie-Kartenspiel Artifact: The Dota Card Game am 28. November veröffentlichen will. Zunächst steht es lediglich auf dem PC zur Verfügung - die Umsetzungen für die mobilen Plattformen iOS und Android sollen Anfang 2019 folgen. Der Preis ist bei 20 Dollar angesetzt.Zum Start sollen nach Angaben von PC Gamer bereits über 280 Karten verfügbar sein, die auch über den Steam Community Marktplatz ge- und verkauft werden können. Bei Valve gibt man das vollmundige Versprechen, dass Artifact "das tiefgreifendste Spielprinzip und die bisher ausgereifteste Spielerfahrung bei Fantasy-Kartenspielen" bieten soll.Letztes aktuelles Video: Teaser