Artifact: The Dota Card Game: Finanzierungsmodell von Valves Kartenspiel sorgt für Unmut - 4Players.de

Für Unmut sorgt das Preismodell, bei dem Spieler 20 Dollar in das Basisspiel mit Starter-Karten investieren. Neue Karten erlange man nur durch zusätzliche ausgaben, so die Kritik: Booster-Pakcs kosten 2 Dollar, welche aber nur eine garantierte Helden-Karte und oft viele (auf dem Marktplatz wertlose) Starter-Karten enthielten. Zusätzlich zum Handel auf dem Marktplatz könne man auch Karten beim Spielen diverser Modi gewinnen: Der Zutritt dazu müsse allerdings erst einmal mit Tickets bezahlt werden. PCGamer erläutert:



"You can win card packs by playing either Expert Constructed/Phantom Draft Gauntlets, which cost one ticket to enter, or Keeper Draft Gauntlets, which costs two tickets and five packs to play. To get packs, and to win back your tickets, you'll have to win a series of games against progressively harder opponents. The exact numbers are in Tim's post here, but basically it's going to be hard—and once you lose two games, your time in the gauntlet is up and you have to buy more tickets to play again.It's not just Reddit users that are annoyed about the model: Team Liquid pro player Savjz tweeted that the "paywall is huge fucking mistake", while popular Hearthstone streamer Disguised Toast said that while Artifact had a "high skill ceiling" and "lots of strategy", the fact you have to pay for more cards counts against it. It's worth pointing out that, away from the paid-for events, players be able to create their own tournaments, but these won't support prizes at launch."









Mittlerweile hat Valve allerdings mit einem Blog-Post auf Beschwerden reagiert. Das aktuelle Update soll bereits die Möglichkeit eröffnen, in von Nutzern erstellten Turnieren so genannte "Call to Arms Phantom Draft Events" zu spielen. Zudem soll es möglich sein, ein "Casual Phantom Draft Gauntlet" zur Übung zu spielen, ohne dass vorher ein Ticket investiert wird. Vorm Ende der Beta plant Valve außerdem ein System, welches unbeliebte Karten immerhin in Invent-Tickets "recyceln" kann.



Valve hat angekündigt, dass man das Fantasy-Strategie-Kartenspiel Artifact: The Dota Card Game am 28. November veröffentlichen will. Zunächst steht es lediglich auf dem PC zur Verfügung - die Umsetzungen für die mobilen Plattformen iOS und Android sollen Anfang 2019 folgen. Bei Valve gibt man das vollmundige Versprechen, dass Artifact "das tiefgreifendste Spielprinzip und die bisher ausgereifteste Spielerfahrung bei Fantasy-Kartenspielen" bieten soll.