Artifact: Digitales Kartenspiel von Valve im Dota-2-Universum gestartet - 4Players.de

Valve Software (Half-Life, Portal und Left 4 Dead) hat mit Artifact ihr digitales Sammelkartenspiel im Dota-2-Universum veröffentlicht. Die erste Kartenedition heißt "Ruf zu den Waffen". Bei Steam kann die Grundversion für 17,95 Euro gekauft werden. Erst kürzlich sorgte das Finanzierungsmodell ("Pay for everything") für viel Unmut ( wir berichteten ). Aktuell zählt das Spiel 53.375 (gleichzeitig aktive) Spieler.Artifact ist ein Gemeinschaftsprojekt von Richard Garfield und Valve Software. Das digitale Kartenspiel soll "große strategische Tiefe und kompetitives Gameplay mit der vielseitigen Welt von Dota 2" kombinieren. Die Entwickler versuchen Artifact von anderen Sammelkartenspielen wie folgt abzugrenzen: "Spiele mit deinem Deck auf 3 Schlachtfeldern und beantworte alle Aktionen deines Gegners mit den eigenen. Die Anzahl der Karten auf der Hand ist nicht begrenzt. Unbegrenzt große Anzahl an kontrollierten Einheiten. Kein maximaler Manavorrat."Des Weiteren wird es möglich sein, eigene Turniere mit angepassten Regeln direkt im Spiel zu erstellen. Valve plant außerdem gesponserte Gauntlets und Turniere.Letztes aktuelles Video: Trailer