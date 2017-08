SwapQuest: Überarbeitete Fasssung des 2D-Puzzle-Rollenspiels für PS4, Xbox One und PC angekündigt - 4Players.de

Screenshot - SwapQuest (PC) Screenshot - SwapQuest (PC) Screenshot - SwapQuest (PC) Screenshot - SwapQuest (PC) Screenshot - SwapQuest (PC) Screenshot - SwapQuest (PC) Screenshot - SwapQuest (PC) Screenshot - SwapQuest (PC) Screenshot - SwapQuest (PC) Screenshot - SwapQuest (PC)

Das Berliner Indie-Studio Rebusmind will sein 2D-Puzzle-Rollenspiel SwapQuest am 22. August 2017 in einer überarbeiteten Version für PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) veröffentlichen. Die bereits für iOS, Android und PlayStation Vita erhältliche Mischung aus Rollenspiel-Mechaniken und dem Puzzle-Klassiker Pipe Mania sei um spezielle Bosskämpfe, optionale HD-Grafiken sowie einen lokalen 2-Spieler-Koop-Modus erweitert worden und soll 9,99 Euro kosten."SwapQuest mit einem Freund zu spielen fühlt sich klasse an, da man zusammen mit den Charakterklassen experimentieren kann, um gute Kombinationen zu finden. Ein Spieler könnte zum Beispiel als Adliger spielen und lernen, Gegner in Schatztruhen zu verwandeln, während der andere Spieler den Gauner wählen könnte, um mit seiner Dietrich-Fähigkeit die Truhe aus der Ferne zu öffnen", so Constantin Graf, Entwickler von SwapQuest.Weiter heißt es: "In SwapQuest bereist du das Land Aventana, um es vor einer furchteinflößenden Dämonenwolke namens Horde zu retten. Dazu tauschst du quadratische Weg-Flächen, um einen durchgehenden Pfad für deinen Helden zu bauen. Auf deinem Weg sammelst du wertvolle Schätze ein, bekämpfst wilde Monster und baust deinen Charakter aus, um stärker zu werden und neue Fähigkeiten zu lernen.Das Spiel beinhaltet sechs Charakterklassen, über 15 verschiedene Umgebungen, spannende Bosskämpfe, herausfordernde Minispiele und eine riesige Oberwelt vollgestopft mit Geheimnissen." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Xbox One PC