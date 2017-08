Fishing Planet: Angelsimulation startet Ende August auch auf PS4 - 4Players.de

Screenshot - Fishing Planet (PS4) Screenshot - Fishing Planet (PS4) Screenshot - Fishing Planet (PS4) Screenshot - Fishing Planet (PS4) Screenshot - Fishing Planet (PS4) Screenshot - Fishing Planet (PS4) Screenshot - Fishing Planet (PS4) Screenshot - Fishing Planet (PS4) Screenshot - Fishing Planet (PS4)

Die seit zwei Jahren im Early Access auf Steam befindliche Free-to-play-Angelsimulation Fishing Planet wird am 29. August 2017 auch auf der PlayStation 4 an den Start gehen. Inhaltlich werden über 72 Fischarten, ein Dutzend Schauplätze mit mehreren Standorten, Tausende Montage-Kombinationen, wechselnde Wetterlagen, Tages- und Jahreszeiten sowie Online-Turniere und -Ranglisten versprochen. Zudem soll es nicht näher erläuterte Verbesserungen auf PlayStation 4 Pro geben.Weiter heißt es: "Fishing Planet hat die wichtigsten Spielecharts direkt nach seiner Veröffentlichung erobert und hat bereits mehr als eine Million Fans überall auf der Welt! Fishing Planet – der beliebteste und fortschrittlichste, frei spielbare Angelsimulator, ist die erste Wahl beim virtuellen Angeln unter professionellen Anglern. Und es ist ein Spiel, bei dem es nicht nur um das Fangen von Fischen geht. Fantastische Grafiken, ultrarealistische Ausrüstungsphysik, lebensechte Hydro- und Aerodynamik und am wichtigsten – wissenschaftlich wieder erschaffenes, natürliches Verhalten verschiedener Fische in ihrer authentischen Umgebung: alles das bringt die fantastische Welt des Angelns direkt auf die Konsole des Spielers."Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer