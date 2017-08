A Knight's Quest: Action-Abenteuer erscheint nächstes Jahr für PC, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - A Knight's Quest (PC) Screenshot - A Knight's Quest (PC) Screenshot - A Knight's Quest (PC)

Curve Digital hat mit A Knight's Quest ein neues Third-Person-Action-Abenteuer von Entwickler Sky9 Games angekündigt. Das Spiel wird im nächsten Jahr auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.A Knight's Quest ist laut Sky9 Games eine Hommage an die klassischen 3D-Abenteuerspiele der Vergangenheit und lässt Spieler in die Schuhe von Rusty schlüpfen, einem eher widerwilligen Held, der die Welt retten will, nachdem er sie versehentlich in Gefahr gebracht hat. Curve Digital schreibt weiter: "Rusty muss eine riesige Spielwelt erforschen - voller Kerker, packenden Nebenquests und spannender Geheimnissen - und dann den bösen Geist besiegen, den er nach einem Unglück mit einer magischen Vase in die Welt entkommen lies. Spieler müssen Feinde mit dem epischen Kampfsystem des Spiels in die Schranken weisen, die kniffligen Rätsel mit elementaren Kräften überwinden und die bedrohlichen Mächte des Geistschildes beherrschen, um nicht nur den Tag, sondern gleich die ganze Welt zu retten. A Knight's Quest bietet einen reichhaltigen Sinn für Humor und steckt voller Witze und schelmischen Nebenquests - und huldigt damit der Serie, auf der es basiert."