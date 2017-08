Moons of Madness: "Lovecraftscher Wahnsinn" auf dem Mars - 4Players.de

Die Kombination von realer Wissenschaft mit "lovecraftschem Horror"

'Zone Outs' zur Simulation des lovecraftschen Wahnsinns: "Die Spieler werden als Teil der Spielerfahrung Halluzinationen und Visionen ausgesetzt. Sie müssen ergründen, was diese Visionen bedeuten könnten, weil sie auf bestimmte Vorkommnisse hinweisen, die die Hintergrundgeschichte des Hauptcharakters erklären."

"Die Erforschung von Geisteskrankheit durch verschiedene Spielmodi - ohne den echten medizinischen Zustand zu verharmlosen."

Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC) Screenshot - Moons of Madness (PC)

Das Indie-Studio Rock Pocket Games hat Moons of Madness für PC, PlayStation 4 und Xbox One für 2018 angekündigt. In dem psychologischen Horrorspiel aus der Egoperspektive geht es um den (innerlichen) Kampf des Astronauten Shane Newehart und die übernatürlichen Vorgänge auf der Forschungsstation Trailblazer Alpha, der ersten wissenschaftlichen Station auf dem Mars."Das Gefühl, dass das normale Leben lediglich eine fragile Hülle ist, die eine Realität bedeckt, die außerirdisch und abstrakt ist, und die bei näherer Betrachtung eine normale Person in den Wahnsinn treiben würde, ist Grundgedanke des Spiels", erklären die Entwickler. Moons of Madness soll auf drei Hauptmechaniken aufbauen:"Moons of Madness ist mehr als ein einfaches psychologisches Science-Fiction-Horror-Game, es ist ein Projekt, an dem das Team schon sehr lange arbeitet und das das Genre neu definieren will, indem es die Spieler tief in die Psychologie und die Geisteskrankheit des Hauptcharakters eintauchen lässt", so Ivan Moen, CEO von Rock Pocket Games. "Für uns als Fans von H.P. Lovecraft war es relativ einfach, das Spiel in den Referenzen der viszeralen Geschichten zu verankern, die den Autor ausmachen. Zudem haben wir viel Zeit und Energie darauf verwendet, Unreal Engine 4 zu meistern und so eine realistische Marsumgebung zu erschaffen, was perfekt durch die hohe Produktionsqualität, die man im Launch-Trailer sieht, illustriert wird."Letztes aktuelles Video: Ankündigung