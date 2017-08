Dead Maze: 2D-Zombie-MMO soll 2018 für den PC erscheinen - 4Players.de

Die französischen Entwickler von Atelier 801 zeigen im folgenden Video erste Bewegtbilder ihres 2D-Zombie-MMOs Dead Maze , das 2018 für den PC erscheinen soll. Nachdem die Welt von Zombies überrant wurde, müssen Spieler sich zusammentun, um gemeinsam ums Überleben zu kämpfen. Dabei sollen über 500 Gegenstände zur Verfügung stehen, um gegen Untote, als auch Zustände wie Hunger und Durst zu kämpfen. Das Besondere: Die Untoten basieren auf einem frotschrittlichen KI-Design, dass sie intelligent Agieren und Planen lässt. Dead Maze soll auf Free-to-Play-Basis erscheinen."Wer mag schon keine Zombies? Wir bei Atelier 801 sind jedenfalls völlig vernarrt in sie und freuen uns deshalb wahnsinnig darauf, der Welt mit Dead Maze unsere einzigartige Vision der Apokalypse vorzustellen", meint Jean-Baptiste Le Marchand, Mitbegründer von Atelier 801. "Wir wollten mit Dead Maze etwas ganz Neues präsentieren: ein MMO, bei dem Zusammenarbeit das A und O ist, wenn man überleben und die Zivilisation neu aufbauen will. Erkunden, Handwerk, Kämpfen - all das sind wichtige Elemente, doch im Alleingang wird niemand erfolgreich sein."Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer