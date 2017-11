Dead Maze: Geschlossene Betaphase des Zombie-Onlinespiels eingeläutet

Das Zombie-Onlinespiel Dead Maze befindet sich nun in der geschlossenen Betaphase bei Steam . Interessierte Spieler können sich für einen Platz in der geschlossenen Beta des isometrischen MMOs bewerben ( zur Registrierung )."Der von Infizierten überrannte Westen der USA ist der Schauplatz von Dead Maze. (...) Tausende Spieler müssen zusammen erforschen, plündern und arbeiten, um zu überleben und die Gesellschaft wieder aufzubauen. Mit dem Start der geschlossenen Beta können Spieler die verwüstete Welt von Dead Maze erkunden, ihre eigenen Häuser sowie Gegenstände bauen und sich mit ihren Freunden zusammentun, um gegen die Dutzenden verschiedenen Typen von Zombies zu kämpfen. Dabei können über 200 verschiedene Waffen zum Einsatz kommen. Im Laufe der geschlossenen Beta wird das Studio mehr Inhalte (...) hinzufügen. Alle Fortschritte die Spieler im Verlauf machen, werden nach dem Launch bestehen bleiben", erklären die französischen Entwickler Atelier 801 (Transformice)."In Dead Maze übernehmen Spieler die Rollen der wenigen Überlebenden, die nur durch Zusammenarbeit ihr Überleben in einer verwüsteten Welt sichern können. Spieler gegen Spieler Gefechte gibt es nicht - die Gefahr kommt allein von aggressiven Zombiehorden, die durch die Welt irren. Ressourcen können geplündert und in lebensrettenden Nachschub verwandelt werden: Ganz gewöhnliche Gegenstände lassen sich dabei in tödliche Waffen umwandeln."Dead Maze soll im Frühjahr 2018 als Free-to-play-Titel an den Start gehen.