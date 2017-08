Fugl: Entspanntes Erleben aus der Sicht eines Vogels - in VR, am Bildschirm und unterwegs - 4Players.de

"Mit Fugl wollen wir eine andere Art von Videospiel bieten. Es geht darum vom hektischen Alltag abzuschalten und eine große Spielwelt mit kindgleicher Neugier zu erkunden", beschreibt der hauptverantwortliche Entwickler Johan Gjestland sein Spiel, in dem man eine unendliche Welt aus einer buchstäblichen Vogelperspektive erkundet. Am 14. September erscheint Fugl als Early-Access-Titel auf Steam , Anfang nächsten Jahres soll es dann fertiggestellt und auch für iOS, Android sowie noch nicht genannte Virtual-Reality-Plattformen veröffentlicht werden.Das Fliegen reizte den Filmemeacher Gjestland laut einem bereits zwei Jahre alten Interview schon seit den 80er-Jahren, als er Microsofts Flight Simulator sah. Und so erkundet man in Fugl in der Rolle verschiedener Vögel eine prozedural erstellte Welt ohne Gegner oder Gefahren. In zehn Umgebungen entdeckt man dabei hunderte Tiere sowie seltene mythische Kreaturen. Der folgende Trailer zeigt, wie das aussehen kann.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Ankuendigung