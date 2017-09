Fugl: Spielszenen: Meditative Erkundung aus der buchstäblichen Vogelperspektive - 4Players.de

In der "meditativen Vogel-Erfahrung" Fugl geht es um Entschleunigung und um das Abschalten. "Mit Fugl wollen wir eine andere Art von Videospiel bieten. Es geht darum vom hektischen Alltag abzuschalten und eine große Spielwelt mit kindgleicher Neugier zu erkunden", beschreibt der hauptverantwortliche Entwickler Johan Gjestland sein Spiel, in dem man eine unendliche Welt aus einer buchstäblichen Vogelperspektive erkundet.Es gibt keine Ziele, keine Gegner und keine Ringe, die man einsammeln muss. Man soll einfach die Spielwelt aus der Sicht eines Vogels erkunden und kann dabei allerlei Tierarten entdecken. Wie das in der Praxis aussieht, veranschaulicht der folgende Spielszenen-Trailer. Fugl wird am 14. September 2017 für Steam Early Access erscheinen. VR- und Mobile-Versionen des Spiels folgen später.Letztes aktuelles Video: Spielszenen