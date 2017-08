Purrfect Date: Visual Novel und Dating Simulator mit Katzen - 4Players.de

Screenshot - Purrfect Date (Mac) Screenshot - Purrfect Date (Mac) Screenshot - Purrfect Date (Mac) Screenshot - Purrfect Date (Mac) Screenshot - Purrfect Date (Mac) Screenshot - Purrfect Date (Mac)

Das britische Duo Bae Team wird Purrfect Date in diesem Winter für PC, Mac und iOS herausbringen. Unterstützt werden die Entwickler von den Bossa Studios ( Surgeon Simulator I am Bread ) als Publisher. Purrfect Date ist eine Mischung aus Visual Novel, Dating Simulator und schwarzer Komödie. Als Spieler "datet" man Katzen und geht den Geheimnissen von "Cat Island" auf den Grund.Publisher-Beschreibung: "Im Laufe von sieben Kapiteln wirst du die Rolle verschiedener, frisch angestellter wissenschaftlicher Mitarbeiter auf einer fast ausschließlich von Katzen bewohnten Insel annehmen. Bestimme selbst, wie sich dein Abenteuer entwickelt, während du mit Katzen flirtest, deine Stats pflegst und versuchst der dunklen Vergangenheit der Insel auf den Grund zu gehen. Das Spiel ist inspiriert von (...) Titeln wie Undertale, Dream Daddy, Hatoful Boyfriend sowie Pony Island und wartet mit überraschenden Wendungen und alternativen Playthroughs auf, die zum wiederholten Spielen motivieren."Purrfect Date ist das persönliche Projekt von Oliver Hindle (aka Oliver Age 24; Bossa Studios Content Producer) und seiner Freundin Ruby-Mae Roberts. "Oliver und ich hatten einen Gammeltag und wollten gerne etwas spielen, fanden aber keinen Titel, der uns reizte. Also redeten wir darüber, welches Spiel wir in einer idealen Welt kreieren würden. Katzen, Intrigen, Dating Simulator, die Fernsehshow Lost ... all diese Elemente bekamen die Zutaten für Purrfect Date. In dem Spiel verschmilzt alles, was wir lieben und wird zu einer Art Liebesbrief zwischen uns (und Katzen)", meint Ruby-Mae Roberts (Mitbegründerin, Bae Team)."Wir lieben es Spiele zu machen, von denen sich andere Entwickler, Studios und Publisher fernhalten würden. Bei Bossa unterstützen wir die Ideen unserer Angestellten, und als Oliver uns von seinem Dating Simulator über Katzen erzählte, wussten wir, dass wir dieses Projekt unterstützen möchten", sagte Imre Jele (Mitbegründer, Bossa Studios).Letztes aktuelles Video: Ankündigung