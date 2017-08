Titanfall: Assault: Mobiler Ableger und Genrewechsel des Multiplayer-Shooters - 4Players.de

Bereits vergangene Woche wurde mit Titanfall: Assault ein Ableger von Titanfall sowohl auf Android als auch iOS veröffentlicht, wie Publisher Nexon mitgeteilt hatte. In diesem treffen ebenfalls menschliche Piloten aufeinander - allerdings nicht in einem Shooter, sondern in taktischen Echtzeit-Gefechten. Dafür stellen sie Kartendecks bestehend aus bekannten sowie neuen Titanen, Piloten und Burn-Cards zusammen und wer will, tritt einer Gilde bei oder gründet selbst eine.Um eine Partie zu gewinnen, müssen die Einheiten eines Spielers bis zu drei Positionen so lange halten, bis er oder sie 100 Punkte erzielt hat. Dringt ein Trupp in die feindliche Basis ein und zerstört deren schweren Geschützturm, siegt man ebenfalls. Wer nicht gegen menschliche Gegner antreten will, schlägt außerdem Partien gegen vom Spiel gesteuerte Kommandanten.Entwickelt wurde Titanfall Assault von dem zuvor neu gegründeten Studio Particle City. Es ist grundsätzlich kostenlos spielbar und sowohl im App-Store als auch auf Google Play erhältlich.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer