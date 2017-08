Deadhold: Von Myth und Diablo inspirierte Echtzeit-Strategie bereitet sich auf Early-Access-Start vor - 4Players.de

Screenshot - Deadhold (Mac) Screenshot - Deadhold (Mac) Screenshot - Deadhold (Mac) Screenshot - Deadhold (Mac) Screenshot - Deadhold (Mac) Screenshot - Deadhold (Mac) Screenshot - Deadhold (Mac) Screenshot - Deadhold (Mac) Screenshot - Deadhold (Mac)

Mit Deadhold verspricht Dark Quarry Games schnelle und actionreiche Echtzeit-Strategie mit düsterem Fantasy-Setting für PC und Mac, die am 25. August 2017 in den Early Access auf Steam starten soll. Spielerisch soll ein Mix aus taktischer Positionierung und physikalischer Simulation à la Myth und Dawn of War 2 mit Beutehatz und Charakterentwicklung à la Diablo und Path of Exile geboten werden, um sowohl Echtzeit-Strategie- als auch Action-Rollenspiel-Fans anzusprechen.Die Story-Kampagne soll von bis zu vier Spielern kooperativ bestritten werden können, während im kompetitiven Mehrspielermodus bis zu acht Teilnehmer für sich oder in Teams um den Sieg kämpfen - Turniere und Ranglisten inklusive. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer