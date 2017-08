Don't Knock Twice: Horrortrip beginnt Anfang September - 4Players.de

Screenshot - Don't Knock Twice (HTCVive) Screenshot - Don't Knock Twice (HTCVive) Screenshot - Don't Knock Twice (HTCVive) Screenshot - Don't Knock Twice (HTCVive) Screenshot - Don't Knock Twice (HTCVive) Screenshot - Don't Knock Twice (HTCVive) Screenshot - Don't Knock Twice (HTCVive) Screenshot - Don't Knock Twice (HTCVive) Screenshot - Don't Knock Twice (HTCVive) Screenshot - Don't Knock Twice (HTCVive) Screenshot - Don't Knock Twice (HTCVive) Screenshot - Don't Knock Twice (HTCVive) Screenshot - Don't Knock Twice (HTCVive)

Wales Interactive wird Don't Knock Twice am 5. September 2017 für PC, HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation 4, PlayStation VR und Xbox One veröffentlichen. Vorbestellungen via Steam PlayStation Store und Xbox Games Store seien ab sofort mit 20 Prozent Rabatt möglich. Darüber hinaus stellen die Entwickler ihren Horrortrip aus der Egoperspektive auf dem PlayStation Blog näher vor: "Für Don’t Knock Twice haben wir ein großes Anwesen erschaffen, das auf dem Originalschauplatz des Horrorfilms 'Don’t Knock Twice' basiert, in dem Katee Sackhoff (bekannt aus 'Battlestar Galactica') die Hauptrolle spielt.Unser wichtigstes Ziel war es, eine realistische Umgebung zu erschaffen, die euch nicht aus dem Erlebnis reißt, und die eine flüssige Erfahrung bietet, um so auch Schwindelgefühlen und Übelkeit entgegenzuwirken. Das, kombiniert mit hochwertigen 3D-Klängen, wird bei euch eine Gänsehaut verursachen, noch bevor wir überhaupt zum wirklich gruseligen Teil kommen." Die Spielzeit soll zwei bis drei Stunden betragen, wobei versteckte Sammelgegenstände und zwei mögliche Endszenarien für einen gewissen Wiederspielwert sorgen sollen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer