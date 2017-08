Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer



Songbringer soll am 1. September 2017 erscheinen.

Wizard Fu Games haben einen neuen Trailer zum Topdown-Action-Adventure Songbringer im Pixel-Look veröffentlicht, der frische Szenen aus dem für PC und PS4 angekündigten Indie-Titel zeigt.Das visuell an Dungeon Of The Endless erinnende Spiel führt den Helden Roq Epimetheos an Bord seines Schiffes Songbringer durch die Galexie, in der er einzigartige, prodzedural generierte Planeten und ihre neun Dungeons nach wertvollen Artefakten durchsucht.