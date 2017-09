Songbringer: Beginn und Trailer des Abenteuers um ein summendes Schwert - 4Players.de

Das Action-Adventure Songbringer ist seit 1. September auf Steam und GOG (Windows, Mac, Linux) sowie für Xbox One erhältlich und wird morgen auch auf PlayStation 4 veröffentlicht. Der nachfolgende Trailer weist auf den Release des Spiels hin, das von Nathanael Weiss im Alleingang programmiert, gestaltet und vertont wurde.Anders als in z.B. Hyper Light Drifter führt Songbringer in prozedural erstellte Welten. Da die Schauplätze allerdings auf Basis eines sechsstelligen Wortes generiert werden, das man zu Beginn des Abenteuers selbst wählt, kann man immer wieder in bestimmte Welten zurückkehren.Dort erwacht jedesmal ein Held namens Roq Epimetheos, der versehentlich eine böse Macht zum Leben erweckt und ihr fortan Einhalt gebieten muss. Dabei wählt er frei seinen Weg, löst Rätsel, entdeckt Schätze, lernt Fähigkeiten und kämpft mit seinem summenden Nanoschwert Ekzera.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer